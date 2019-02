Клопп - о штрафе за комментарии в адрес судьи: Ничего не скажу, слова дорого обходятся

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп попал в неприятную ситуацию после матча с Вест Хэмом (1:1).

Читай также: Лига 1 оштрафовала Нант из-за фанатов, которые зажгли файеры в честь Салы

Специалист в послематчевом комментарии сказал: “Мы забили из офсайда. Думаю, арбитр в перерыве узнал об этом, и этим объясняется то, что во втором тайме было слишком много странных ситуаций, которые сбивали нам весь ритм игры“.

За это высказывание Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала Клоппа на 45 тысяч фунтов (около 51,7 тысяч евро), однако специалист отказался комментировать это решение.

“Я не хочу давать каких-либо комментариев, потому что мои слова слишком дорого мне обходятся“, - цитирует Клоппа журналист Liverpool Echo Джеймс Пирс в своем Twitter.

Klopp on accepting FA charge: “I won’t make any comments on that because comments are obviously pretty expensive.”