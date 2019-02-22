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Клопп - о штрафе за комментарии в адрес судьи: Ничего не скажу, слова дорого обходятся

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Наставник Ливерпуля решил не комментировать полученный штраф от Футбольной ассоциации Англии.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп попал в неприятную ситуацию после матча с Вест Хэмом (1:1).

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Специалист в послематчевом комментарии сказал: “Мы забили из офсайда. Думаю, арбитр в перерыве узнал об этом, и этим объясняется то, что во втором тайме было слишком много странных ситуаций, которые сбивали нам весь ритм игры“.

За это высказывание Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала Клоппа на 45 тысяч фунтов (около 51,7 тысяч евро), однако специалист отказался комментировать это решение.

“Я не хочу давать каких-либо комментариев, потому что мои слова слишком дорого мне обходятся“, - цитирует Клоппа журналист Liverpool Echo Джеймс Пирс в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что клуб Лидс из Чемпионшипа оштрафовали на крупную сумму за шпионаж.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, штраф
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