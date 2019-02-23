Манчестер Сити обвинили в даче крупной взятки агенту Санчо

"Горожане" подкупили агента футболиста, чтобы оформить его переход из Уотфорда.

Манчестер Сити обвинили в подкупе агента Эмека Обаси, представляющего интересы вингера Джейдона Санчо. Обаси получил взятку от “горожан“, при помощи которой был оформлен трансфер футболиста из Уотфорда в 2015-м году.

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Известное немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks опубликовало материал по Санчо, в котором утверждает, что переход на тот момент 14-летнего футболиста стал возможен благодаря взятке.

Обаси сразу после трансфера получил работу в Манчестер Сити - он стал скаутом талантов в Центральной и Южной Америке с окладом 200 тысяч фунтов (около 230 тысяч евро). На самом деле это соглашение было простой взяткой. Стоит отметить, что обвинения основаны на взломанной переписке сотрудников.

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Напомним, Санчо перешел из Уотфорда в Ман Сити в 2015-м году в 14-летнем возрасте, а стоимость трансфера составила 150 тысяч фунтов (около 173 тысяч евро). По правилам, агенты не имеют права представлять интересы игроков, пока тем не исполнится 16 лет, а также получать комиссионные за переходы юниоров.

“Горожане“ уже отреагировали на обвинения, назвав их очередной попыткой очернить репутацию клуба. Также англичане отказались объяснять трансфер Санчо. Отметим, что в 2017-м году Манчестер Сити продал футболиста в дортмундскую Боруссию за 7 миллионов фунтов (около 8 миллионов евро).

Ранее, основываясь на данных Football Leaks, Манчестер Сити обвинили в сокрытии зарплаты экс-тренера команды Роберто Манчини, а также утверждалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино помог “горожанам“ избежать санкций.