Ван Дейк рассказал, как работал посудомойщиком и ездил на тренировки на велосипеде

Голландец считает, что деньги в жизни - далеко не главное.

Голландский защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поведал о начале своей футбольной карьеры.

“Когда я перешел Гронинген, мне пришлось ездить на тренировки на велосипеде. Свою первую зарплату я потратил на уроки вождения. Когда мне было пятнадцать или шестнадцать, я подписал свой первый контракт.

До этого я работал посудомойщиком в ​​ресторане в Бреде и хотел хоть что-то заработать. Я тренировался в понедельник, вторник, четверг, играл в субботу и работал с шести утра до полуночи в среду и в воскресенье вечером.

Я работал, потому что хотел поехать в город в субботу вечером. Я зарабатывал 350 евро в месяц, но я был очень доволен этим, ведь я мог поесть в МакДональдс и угостить своих друзей.

Тогда я понял, насколько важны деньги, и что это не самое главное в жизни“ - отметил футболист в интервью ВВС.

Ранее сообщалось, что ван Дейк пытался обмануть детектор лжи.