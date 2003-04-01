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ФИФА наложила трансферный запрет на Челси

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Бан распространится на два ближайших трансферных окна.
Роман Абрамович
Роман Абрамович
Getty Images

ФИФА признала Челси виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков, передает официальный сайт организации.

“Было обнаружено 29 эпизодов с нарушением регламента по трансферам и регистрации футболистов. В связи с этим принято решение наложить на Челси запрет на трансферы на 2 ближайших трансферных окна.

Бан распространяется на весь Челси, за исключением женской и мини-футбольной команд.

Таким образом, лондонский клуб не сможет подписывать игроков летом 2019 года и в январе 2020-го. Кроме того, клуб оштрафовали на 600 тысяч швейцарских франков“, - сообщил ФИФА.

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Теги: футбол, Челси, ФИФА
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Источник: www.fifa.com

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