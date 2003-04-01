ФИФА наложила трансферный запрет на Челси

Бан распространится на два ближайших трансферных окна.

ФИФА признала Челси виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков, передает официальный сайт организации.

“Было обнаружено 29 эпизодов с нарушением регламента по трансферам и регистрации футболистов. В связи с этим принято решение наложить на Челси запрет на трансферы на 2 ближайших трансферных окна.

Бан распространяется на весь Челси, за исключением женской и мини-футбольной команд.

Таким образом, лондонский клуб не сможет подписывать игроков летом 2019 года и в январе 2020-го. Кроме того, клуб оштрафовали на 600 тысяч швейцарских франков“, - сообщил ФИФА.