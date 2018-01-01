Кейн восстановился и тренируется в общей группе
Англичанин возобновил тренировки раньше времени.
Лидер Тоттенхема Харри Кейн, который получил травму в матче 22-го тура Чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед (0:1), вновь начал тренироваться с общей группой.
Изначально прогнозировали, что форвард из-за травмы связок левого голеностопа пропустит полтора месяца.
Great to be back with my team. 💪 #COYS pic.twitter.com/f7cnhEm6Od— Harry Kane (@HKane) 20 февраля 2019 г.
Отметим, что 25-летний нападающий в этом сезоне забил 20 голов в 31 поединке.
Ближайший матч “шпоры“ сыграют 23 февраля против Бернли в рамках 27-го тура АПЛ.
Ранее сообщалось, что Кейн сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской Боруссии.
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