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Кейн восстановился и тренируется в общей группе

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Англичанин возобновил тренировки раньше времени.
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Лидер Тоттенхема Харри Кейн, который получил травму в матче 22-го тура Чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед (0:1), вновь начал тренироваться с общей группой.

Изначально прогнозировали, что форвард из-за травмы связок левого голеностопа пропустит полтора месяца.

Отметим, что 25-летний нападающий в этом сезоне забил 20 голов в 31 поединке.

Ближайший матч “шпоры“ сыграют 23 февраля против Бернли в рамках 27-го тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что Кейн сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской Боруссии.

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Теги: футбол, Харри Кейн, Тоттенхэм
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Источник: twitter.com

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