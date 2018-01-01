Кейн восстановился и тренируется в общей группе

Англичанин возобновил тренировки раньше времени.

Лидер Тоттенхема Харри Кейн, который получил травму в матче 22-го тура Чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед (0:1), вновь начал тренироваться с общей группой.

Изначально прогнозировали, что форвард из-за травмы связок левого голеностопа пропустит полтора месяца.

Отметим, что 25-летний нападающий в этом сезоне забил 20 голов в 31 поединке.

Ближайший матч “шпоры“ сыграют 23 февраля против Бернли в рамках 27-го тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что Кейн сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской Боруссии.