Кейн восстановился и тренируется в общей группе

Лидер Тоттенхема Харри Кейн, который получил травму в матче 22-го тура Чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед (0:1), вновь начал тренироваться с общей группой.

Изначально прогнозировали, что форвард из-за травмы связок левого голеностопа пропустит полтора месяца.

Great to be back with my team. 💪 #COYS pic.twitter.com/f7cnhEm6Od