Арсенал готов выложить 26 млн фунтов за игрока сборной Турции
Лондонский Арсенал нацелился на приобретение крайнего полузащитника итальянской Ромы и сборной Турции Дженгиза Ундера. Об этом сообщает портал Calciomercato.
По информации источника, 21-летний вингер “волков“ является одной из главных трансферных целей Арсенала на летнее трансферное окно.
Читай также: Рома предложила Сарри должность главного тренера
Утверждается, что руководство “канониров“ готовит по Ундеру предложение в размере 26 млн фунтов. В свою очередь, в стане римского клуба рассчитывают выручить от продажи турка не менее 35 миллионов.
Отметим, что это не первая попытка лондонского клуба достичь с Ромой соглашения о трансфере Ундера.
Ранее, под конец зимнего трансферного окна, лондонский Арсенал усилился атакующим хавбеком Денисом Суаресом.
Полная версия правил