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Арсенал готов выложить 26 млн фунтов за игрока сборной Турции

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"Канониры" не оставляют попыток приобрести вингера Ромы Дженгиза Ундера.
Дженгиз Ундер
Дженгиз Ундер
Getty Images

Лондонский Арсенал нацелился на приобретение крайнего полузащитника итальянской Ромы и сборной Турции Дженгиза Ундера. Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации источника, 21-летний вингер “волков“ является одной из главных трансферных целей Арсенала на летнее трансферное окно.

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Утверждается, что руководство “канониров“ готовит по Ундеру предложение в размере 26 млн фунтов. В свою очередь, в стане римского клуба рассчитывают выручить от продажи турка не менее 35 миллионов.

Отметим, что это не первая попытка лондонского клуба достичь с Ромой соглашения о трансфере Ундера.

Ранее, под конец зимнего трансферного окна, лондонский Арсенал усилился атакующим хавбеком Денисом Суаресом.

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Теги: Дженгиз Ундер, Арсенал, Рома, трансферы, футбол
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