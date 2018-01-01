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Семья Салы может потерять более полумиллиона из-за ошибки в контракте футболиста

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Игрок должен был переподписать соглашение с Кардиффом, однако пропал.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
Getty Images

Семья аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который трагически погиб, может не получить 600 тысяч фунтов (около 690 тысяч евро) из-за ошибки в контракте.

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Как сообщает The Times, при регистрации соглашения Кардифф допустил ошибку, в следствии чего контракт был признан недействительным. Его вернули в клуб для исправления и переподписания, однако Сала пропал до того, как смог это сделать.

Таким образом, из-за нелегитимности договора семья Салы не сможет получить единовременную выплату, которую им должна была выплатить Ассоциация профессиональных футболистов.

Напомним, 21 января частный самолет футбольного агента Уилли Маккэя, на котором летел Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем.

После долгих поисков были обнаружены обломки самолета на дне Ла-Манша, в котором нашли одно тело. Экспертиза подтвердила, что это тело принадлежит Сале.

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Теги: Эмилиано Сала, Кардифф, АПЛ, чемпионат Англии по футболу
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