Дом лидера Ливерпуля ограбили, пока он был на матче с Баварией
В Англии ограбили одного из лидеров Ливерпуля Садио Мане.
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Как сообщает Liverpool Echo, в то время, пока футболист был на матче своей команды против Баварии в рамках Лиги чемпионов, неизвестные проникли в его дом. Грабители украли часы, телефоны, а также ключи от автомобиля.
"Мы призываем всех, у кого есть информация об этой краже сообщить нам. Я прошу правонарушителей поступить правильно и вернуть украденные вещи", - заявил инспектор-детектив Фил Махон.
Стоит сказать, что уже не в первый раз грабят дом Мане. В ноябре 2017-го года грабители проникли в жилище футболиста во время матча Ливерпуля с Марибором.
Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили дом новичка Барселоны в то время, пока он был на матче.
А вот экс-игрок Баварии сумел защитить свой дом от грабителей.
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