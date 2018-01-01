Сарри: Игроки Челси поддерживают меня

Итальянский специалист считает, что у него сложились хорошие отношения с командой.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри ответил на вопрос о том, поддерживают ли его футболисты команды.

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“Думаю, это так. Конечно, я не могу говорить с полной уверенностью, но считаю, что они поддерживают меня. У меня с командой сложились очень хорошие отношения, но сейчас это не важно. Нам важно показывать хорошую игру и демонстрировать результат“, - цитирует итальянца пресс-служба “синих“.

Напомним, Челси вылетел из Кубка Англии, проиграв МЮ (0:2).

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может сменить Сарри посту главного тренера Челси.