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Лидер Тоттенхэма вернулся к тренировкам с командой

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Харри Кейн восстанавливается после травмы быстрее, чем ожидалось.
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Нападающий английского Тоттенхэма Харри Кейн может принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской Боруссии.

Как сообщает портал ESPN, накануне англичанин провел тренировочное занятие в общей группе. Ранее ожидалось, что Кейн сможет приступить к полноценным тренировкам лишь в начале марта.

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Таким образом, 25-летний форвард должен вернуться в строй в начале марта и вероятнее всего сможет помочь “шпорам“ в ответном матче против дортмундской Боруссии.

В текущем сезоне Харри Кейн провел за Тоттенхэм 31 матч, в которых забил 20 голов и отдал 6 голевых передач.

Напомним, что Кейн получил повреждение сухожилия в середине января. По прогнозам врачей, нападающий должен был пропустить около полутора месяцев.

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Теги: Харри Кейн, Тоттенхэм, травма, футбол
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