Экс-футболист Челси: Сарри должны уволить в ближайшее время
Экс-игрок лондонского Челси Крис Саттон жестко раскритиковал работу нынешнего главного тренера “аристократов“ Маурицио Сарри после поражения от Манчестер Юнайтед в Кубке Англии (0:2).
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“Я думаю, что это был последний матч Сарри в Челси. Итальянский специалист должен быть уволен в ближайшее время.
О чем можно говорить, если Сарри напрямую заявил, что не может больше мотивировать игроков. В таком случае не имеет смысла ждать еще дольше и оставлять его до матча с Манчестер Сити в финале Кубка лиги“, - приводит слова Саттона ВВС.
Напомним, что Маурицио Сарри возглавил Челси минувшим летом, сменив на этой должности другого итальянца Антонио Конте. На данный момент Челси занимает лишь шестое место в английской Премьер-лиге, имея в своем активе 50 очков.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство Челси раздумывает об увольнении Сарри. Главным претендентом на место итальянца называют Зинедина Зидана.
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