Фанаты Челси оскорбили наставника клуба во время матча с Манчестер Юнайтед

Болельщики выкрикивали неприятные кричалки в адрес наставника "синих".

Болельщики Челси остались недовольны работой наставником команды Маурицио Сарри.

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Как сообщает Daily Mail, на матче 1/8 Кубка Англии с МЮ фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес итальянца. В частности, они скандировали “К черту Сарри-бол“, а также “Хотим Лэмпарда вместо тебя“.

Fans are turning on Sarri now...



Don't like where this is going pic.twitter.com/qjT9KIaP6C — Lewis (@CarefreeLewisG) 18 февраля 2019 г.

Своими оскорблениями фанаты выразили недовольство стилем игры, который проповедует Сарри, а также результатом, который был в матче с “красными дьяволами“.

Напомним, что Челси проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0 и вылетел из Кубка Англии. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

Отметим, что руководство “синих“ уже рассматривает вариант с отставкой Сарри. По информации СМИ, эту должность может занять Зинедин Зидан, если Челси выполнит два его условия.