Фанаты Челси оскорбили наставника клуба во время матча с Манчестер Юнайтед

Болельщики Челси остались недовольны работой наставником команды Маурицио Сарри.

Как сообщает Daily Mail, на матче 1/8 Кубка Англии с МЮ фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес итальянца. В частности, они скандировали “К черту Сарри-бол“, а также “Хотим Лэмпарда вместо тебя“.

Fans are turning on Sarri now...



Don't like where this is going pic.twitter.com/qjT9KIaP6C