Фанаты Челси оскорбили наставника клуба во время матча с Манчестер Юнайтед
Болельщики Челси остались недовольны работой наставником команды Маурицио Сарри.
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Как сообщает Daily Mail, на матче 1/8 Кубка Англии с МЮ фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес итальянца. В частности, они скандировали “К черту Сарри-бол“, а также “Хотим Лэмпарда вместо тебя“.
Fans are turning on Sarri now...— Lewis (@CarefreeLewisG) 18 февраля 2019 г.
Don't like where this is going pic.twitter.com/qjT9KIaP6C
Своими оскорблениями фанаты выразили недовольство стилем игры, который проповедует Сарри, а также результатом, который был в матче с “красными дьяволами“.
Listen to this. Fuck Sarri Ball #CFC #Chelsea pic.twitter.com/d7144mYopI— Dan (@ITZDANNNO) 18 февраля 2019 г.
Напомним, что Челси проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0 и вылетел из Кубка Англии. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.
Отметим, что руководство “синих“ уже рассматривает вариант с отставкой Сарри. По информации СМИ, эту должность может занять Зинедин Зидан, если Челси выполнит два его условия.
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