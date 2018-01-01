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Лидс оштрафовали на крупную сумму за шпионаж

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Скандальный инцидент заставил руководство Английской футбольной лиги задуматься об официальном запрете шпионских действий.
Главный тренер Лидса Марсело Бьелса
Главный тренер Лидса Марсело Бьелса
Getty Images

Английская футбольная лига (EFL) приняла решение относительно скандального шпионажа со стороны Лидса.

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Как сообщает Sky Sports, клуб получил штраф в размере 200 тысяч фунтов (около 230 тысяч евро) за инцидент, случившийся в начале января. Напомним, на территории Дерби Каунти был задержан мужчина, который наблюдал за тренировкой команды.

Позже выяснилось, что он является сотрудником Лидса, которого наставник Марсело Бьелса направил шпионить за соперником.

Источник отмечает, что EFL после данного инцидента задумалась о том, чтобы принять норму, запрещающую клубам шпионить за конкурентами за 72 часа до матча.

Специалист позже признался, что шпионил не только за Дерби, но и за другими командами Чемпионшипа.

Ранее сообщалось, что агент Бьелсы не только наблюдал за тренировками, но и добывал информацию, выпивая в пабах с болельщиками соперников.

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Теги: Марсело Бьелса, Лидс, Дерби Каунти, Чемпионшип, Англия, футбол, вне игры
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