Челси - Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча Кубка Англии

"Синие" потерпели сокрушительное поражение на Стэмфорд Бридж.

МЮ выбил Челси из розыгрыша Кубка Англии Getty Images

Манчестер Юнайтед всухую разобрался с Челси на Стэмфорд Бридж в рамках Кубка Англии. "Красные дьяволы" отправили два гола в ворота соперников и выкинули "синих" из турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси - МЮ:

Челси - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Эррера, 31, Погба, 45

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Рюдигер, Давид Луис, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 71) - Педро (Виллиан, 58), Игуаин, Азар

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу - Эррера, Матич, Погба - Мата (Перейра, 76), Лукаку (Санчес, 73), Рашфорд (Мактоминей, 90+4)

Предупреждения: Рюдигер, Канте - Матич, Янг.