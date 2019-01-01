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Челси - Манчестер Юнайтед 0:2 Видео голов и обзор матча Кубка Англии

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"Синие" потерпели сокрушительное поражение на Стэмфорд Бридж.

МЮ выбил Челси из розыгрыша Кубка Англии
МЮ выбил Челси из розыгрыша Кубка Англии
Getty Images

Манчестер Юнайтед всухую разобрался с Челси на Стэмфорд Бридж в рамках Кубка Англии. "Красные дьяволы" отправили два гола в ворота соперников и выкинули "синих" из турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси - МЮ:

Челси - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Эррера, 31, Погба, 45

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Рюдигер, Давид Луис, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 71) - Педро (Виллиан, 58), Игуаин, Азар

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу - Эррера, Матич, Погба - Мата (Перейра, 76), Лукаку (Санчес, 73), Рашфорд (Мактоминей, 90+4)

Предупреждения: Рюдигер, Канте - Матич, Янг. 

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Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Кубок Англии, видео голов, обзор матча, футбол
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