МЮ выбил Челси из Кубка Англии

Погба вывел Манчестер Юнайтед в четвертьфинал турнира.

Манчестер Юнайтде на выезде обыграл Челси, выбив соперника виз Кубка Англии, а а сам проследовал в четвертьфинал.

Стоит признать, что оба наставника не стали жертвовать турниром и выпустили основные составы.

МЮ активнее вошел в игру, но спустя минут пять инициатива перешла к Челси, игроки которого периодически создавали моменты у ворот Ромеро.

Уже на 11-й минуте Ромеро продемонстрировал свое умение, сделав сейвы после ударов Давида Луиса и Педро. Мог Игуан выходить один на один, но не сумел должным образом остановить мяч, он же спустя несколько минут пробил рядом со штангой.

Команда Маурицио Сарри продолжала владеть инициативой, однако на тридцать первой минуте открыть счет удалось гостям из Манчестера. Поль Погба с левого фланга исполнил изумительную подачу, после которой Андер Эррера с линии вратарской головой пробил без шансов для Кепы.

Сравнять счет через несколько минут вполне мог Педро, но удару в дальний угол немного не хватило точности. Челси продолжить искать счастье у ворот Ромеро, но перед самым перерывом вновь забил МЮ. Рэшфорд с правого фланга сделал подачу, а Погба выиграл воздух и пробил головой метров с семи.

После перерыва Челси много атаковал, но это не приносило никаких дивидендов. Фактически за весь второй тайм в активе хозяев лишь один опасный удар Азара.

МЮ довольно уверенно обыграл Челси, выбив соперника из Кубка Англии. Среди четвертьфиналистов из грандов остались только МЮ и Ман Сити.

Челси — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Эррера, 31, Погба, 45

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Рюдигер, Давид Луис, Алонсо — Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 71) — Педро (Виллиан, 58), Игуаин, Азар

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу — Эррера, Матич, Погба — Мата (Перейра, 76), Лукаку (Санчес, 73), Рашфорд (Мактоминей, 90+4)

Предупреждения: Рюдигер, Канте — Матич, Янг