Озил посетил съемки турецкого сериала

Хавбек Арсенала решил провести выходные на исторической родине.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил отправился в Турцию после проигранного матча белорусскому БАТЭ в Лиге Европы (0:1).

Немец приехал на свою историческую родину и был замечен на съемочной площадке популярного турецкого сериала Великий Эртугрул. Компанию хавбеку Арсенала составила его невеста Амине Гульше.

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Как сообщает портал Daily Mirror, причиной отъезда Озила является желание отдохнуть от атмосферы Лондона, где у него на данный момент напряженные отношения с тренерским штабом “канониров“.

В текущем сезоне Озил отыграл за Арсенал 18 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.

Ранее стало известно, что 30-летний немец вошел в десятку самых высокооплачиваемых футболистов топ-чемпионатов Европы.