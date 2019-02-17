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Озил посетил съемки турецкого сериала

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Хавбек Арсенала решил провести выходные на исторической родине.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил отправился в Турцию после проигранного матча белорусскому БАТЭ в Лиге Европы (0:1).

Немец приехал на свою историческую родину и был замечен на съемочной площадке популярного турецкого сериала Великий Эртугрул. Компанию хавбеку Арсенала составила его невеста Амине Гульше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çok keyifli geçen set ziyareti @dirilisdizisi 👍🏼🇹🇷

Публикация от Mesut Özil (@m10_official)

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Как сообщает портал Daily Mirror, причиной отъезда Озила является желание отдохнуть от атмосферы Лондона, где у него на данный момент напряженные отношения с тренерским штабом “канониров“.

В текущем сезоне Озил отыграл за Арсенал 18 матчей, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.

Ранее стало известно, что 30-летний немец вошел в десятку самых высокооплачиваемых футболистов топ-чемпионатов Европы.

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Теги: Месут Озил, Арсенал, Турция, вне игры, футбол
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