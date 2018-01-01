Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер сравнил Санчеса с бутылкой кетчупа

Комментариев: 0
Норвежский специалист считает, что чилиец находится в хорошей форме.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением по поводу Алексиса Санчеса, который все еще не может найти свою игру.

“Алексис - очень талантливый игрок. В игре с Фулхэмом мы видели, что он быстр, нацелен на ворота соперника и имел свои шансы. Он в хорошей форме.

Единственное, чего ему не хватает - это гол. Знаете, это как с бутылкой кетчупа - ты пытаешься выбить кетчуп и не можешь, а затем внезапно он весь оказывается в тарелке. Так и здесь. Санчесу нужна уверенность в себе, нужен гол - и дальше все будет хорошо“, - заявил Сульшер.

В этом сезоне АПЛ Санчес забил всего один гол.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед собирается продать еще одного своего форварда - Ромелу Лукаку и приобрести игрока из Серии А.

Поделись:
Теги: футбол, Алексис Санчес, Оле-Гуннар Сульшер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.skysports.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь