МЮ готов заплатить 34 миллиона фунтов за Почеттино

Руководство "красных дьяволов" хочет видеть аргентинца на посту главного тренера.

Манчестер Юнайтед готов выплатить денежную компенсацию за главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Об этом сообщает издание Evening Standard.

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В контракте наставника “шпор“ прописана сумма отступных в размере в 34 млн фунтов. Если МЮ выплатить за Почеттино компенсацию, то это будет рекордной суммой за трансфер тренера.

Сообщается, что исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд не видет в Оле-Гуннаре Сульшере тренера на постоянную основу.

Действующий контракт Почеттино с Тоттенхэмом заключен до 2023 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Почеттино в летнее межсезонье может возглавить мадридский Реал.