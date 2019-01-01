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МЮ готов заплатить 34 миллиона фунтов за Почеттино

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Руководство "красных дьяволов" хочет видеть аргентинца на посту главного тренера.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Манчестер Юнайтед готов выплатить денежную компенсацию за главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Об этом сообщает издание Evening Standard.

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В контракте наставника “шпор“ прописана сумма отступных в размере в 34 млн фунтов. Если МЮ выплатить за Почеттино компенсацию, то это будет рекордной суммой за трансфер тренера.

Сообщается, что исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд не видет в Оле-Гуннаре Сульшере тренера на постоянную основу.

Действующий контракт Почеттино с Тоттенхэмом заключен до 2023 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Почеттино в летнее межсезонье может возглавить мадридский Реал.

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Теги: Маурисио Почеттино, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, АПЛ, тренеры, футбол
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