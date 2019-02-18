Зидан готов возглавить Челси, если клуб выполнит два его условия - The Sun

Именитый специалист может принять предложение лондонского клуба.

Недавно появилась информация, что экс-тренер Реала Зинедин Зидан может сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера Челси.

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По информации The Sun, французский специалист готов принять предложение клуба, если будут выполнены два его условия. Во-первых, Зидан требует, чтобы “синие“ сохранили в составе Эдена Азара, а во-вторых, выделили ему на трансферы не менее 220 миллионов евро.

Вторым претендентом на этот пост является помощник Сарри Джанфранко Дзола. Отметим, что под руководством Сарри Челси из 26-ти матчей АПЛ выиграл 15, сыграл вничью 5 раз и в 6-ти поединках потерпел поражение. В активе “синих“ 50 очков и они занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан попал в шорт-лист Ювентуса на должность главного тренера.