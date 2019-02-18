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Зидан готов возглавить Челси, если клуб выполнит два его условия - The Sun

Комментариев: 2
Именитый специалист может принять предложение лондонского клуба.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Недавно появилась информация, что экс-тренер Реала Зинедин Зидан может сменить Маурицио Сарри на посту главного тренера Челси.

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По информации The Sun, французский специалист готов принять предложение клуба, если будут выполнены два его условия. Во-первых, Зидан требует, чтобы “синие“ сохранили в составе Эдена Азара, а во-вторых, выделили ему на трансферы не менее 220 миллионов евро.

Вторым претендентом на этот пост является помощник Сарри Джанфранко Дзола. Отметим, что под руководством Сарри Челси из 26-ти матчей АПЛ выиграл 15, сыграл вничью 5 раз и в 6-ти поединках потерпел поражение. В активе “синих“ 50 очков и они занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан попал в шорт-лист Ювентуса на должность главного тренера.

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Теги: Маурицио Сарри, Зинедин Зидан, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.02.2019, 13:12
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гость
Чиж не тренер.Одну команду на пике лучшей формы футболистов потренировал и великим себя считает)))Да никто он,как тренер.Кто не верит-следите за его карьерой.
apollon    18.02.2019, 13:02
Оценка:  0
apollon
челси - кладбище талантов! не стоит Зидану туде ехать!
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