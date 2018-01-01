Челси - Манчестер Юнайтед 0:2 онлайн трансляция матча Кубка Англии

Челси и Манчестер Юнайтед встретятся в матче 1/8 финала Кубка Англии.

В центральном матче 1/8 финала Кубка Англии Челси и Манчестер Юнайтед будут разыгрывать путевку в следующий раунд турнира.

В прошлом году команды играли в финале, однако в этом сезоне жребий свел их гораздо раньше решающего поединка. Победитель этого противостояния станет одним из фаворитов на победу, ведь среди топ-команд Англии в розыгрыше остался лишь Манчестер Сити.

При этом, обе команды сейчас не на подъеме - Челси недавно потерпел крупное поражение от “горожан“ со счетом 6:0, а “красные дьяволы“ всухую уступили ПСЖ на Олд Траффорд (2:0) в первом матче Лиги чемпионов. Не исключено, что одна из команд решит пожертвовать Кубком Англии ради достижения целей в других турнирах.

В последний раз манчестерский клуб выигрывал в гостях у Челси в октябре 2012-го года.

Матч Челси - Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 18-го февраля. Стартовый свисток - в 21:30 по киевскому времени.

Следить за событиями этого поединка можно будет в нашей онлайн трансляции, которая будет доступна в этой новости.