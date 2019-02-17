Зинченко показал квартиру в Манчестере, которую арендует за 1500 евро в месяц

Александр Зинченко принял в гостях в Манчестере руководителя пресс-службы Уфы, за которую он играл в прошлом.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко принял в гости руководителя пресс-службы своего бывшего клуба Уфы Сергея Тыртышного.

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Футболист показал свою квартиру в центре города, которая обходится ему всего лишь в 1300 фунтов в месяц (около 1500 евро), а зарплата украинца составляет 200 тысяч евро в месяц. И это при том, что квартира находится около знаменитой Манчестер-Арены, где недавно бился Александр Усик.

Также футболист отметил, что живет поблизости от наставника команды Хосепа Гвардиолы. Видео с Зинченко было опубликовано на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в символическую сборную 26-го тура АПЛ.