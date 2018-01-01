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Манчестер Юнайтед собирается продать Лукаку и приобрести игрока из Серии А

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Манкунианцы уже вступили в переговоры с итальянскими клубами.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Манчестер Юнайтед готов расстаться с Ромелу Лукаку и рассчитывает купить на его место Пауло Дибалу из Ювентуса или Мауро Икарди из Интера.

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По информации Mirror, "красные дьяволы" уже вступили в переговоры с итальянскими клубами. Англичане готовы потратить на трансфер одного из футболистов 113 миллионов евро. Эта сумма включает в себя продажу Лукаку за 78 миллионов евро.

Источник отмечает, что МЮ готовы отдать Интеру или Ювентусу Лукаку с доплатой за Икарди или Дибалу, в зависимости от того, с кем получится договориться. По мнению СМИ, вероятнее всего состав английского клуба пополнит Икарди, которого Интер недавно лишил капитанской повязки.

Ранее сообщалось, что лидер Интера Мауро Икарди достигнул договоренности с итальянским Ювентусом.

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Теги: Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Пауло Дибала, Ювентус, Мауро Икарди, Интер, Серия А, футбол, вне игры
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