Игрок сборной Германии тайно женился на модели из Казахстана

Андре Шюррле два года встречался с Анной Шариповой, прежде чем оформить брак.

Нападающий английского Фулхэма и сборной Германии Андре Шюррле тайно оформил брак с казахской моделью Анной Шариповой.

"На церемонии, которая состоялась в декабре 2018 года и прошла в родном городе футболиста Людвигсхафене, присутствовали только близкие друзья и родственники. В настоящее время пара ждет первенца - Анна сообщила, что находится на седьмом месяце беременности", - сообщает The Sun.

Шарипова родилась в Казахстане и познакомилась футболистом благодаря своей работе моделью. Помимо модельного бизнеса, 30-летняя Анна также имеет диплом архитектора и ведет кулинарное шоу.