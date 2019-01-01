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Игрок сборной Германии тайно женился на модели из Казахстана

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Андре Шюррле два года встречался с Анной Шариповой, прежде чем оформить брак.
Андре Шюррле
Андре Шюррле
Getty Images

Нападающий английского Фулхэма и сборной Германии Андре Шюррле тайно оформил брак с казахской моделью Анной Шариповой.

"На церемонии, которая состоялась в декабре 2018 года и прошла в родном городе футболиста Людвигсхафене, присутствовали только близкие друзья и родственники. В настоящее время пара ждет первенца - Анна сообщила, что находится на седьмом месяце беременности", - сообщает The Sun.

Шарипова родилась в Казахстане и познакомилась футболистом благодаря своей работе моделью. Помимо модельного бизнеса, 30-летняя Анна также имеет диплом архитектора и ведет кулинарное шоу.

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Теги: Андре Шюррле
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