МЮ готов заплатить 80 миллионов евро за Санчо

Молодой англичанин летом может сменить клубную прописку.

Нападающий дортмундской Боруссии Джейдон Санчо попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Как сообщает The Sun, МЮ хочет как можно скорее договориться о трансфере 18-летнего англичанина, поскольку им интересуются и другие клубы.

По данным источника, “красные дьяволы“ готовы заплатить за Санчо 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне англичанин в 29 матчах забил восемь мячей и сделал 13 голевых передач.