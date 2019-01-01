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МЮ готов заплатить 80 миллионов евро за Санчо

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Молодой англичанин летом может сменить клубную прописку.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Нападающий дортмундской Боруссии Джейдон Санчо попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Как сообщает The Sun, МЮ хочет как можно скорее договориться о трансфере 18-летнего англичанина, поскольку им интересуются и другие клубы.

По данным источника, “красные дьяволы“ готовы заплатить за Санчо 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне англичанин в 29 матчах забил восемь мячей и сделал 13 голевых передач.

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Теги: Манчестер Юнайтед, трансфер
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