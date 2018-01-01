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Озил в зимнее трансферное окно мог перейти в ПСЖ на правах аренды

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Месут Озил сам отказался от предложенного трансфера.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

ПСЖ во время зимнего трансферного окна был готов взять в аренду полузащитника Арсенала Месута Озила.

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Как сообщает Daily Mail, 30-летний футболист отказался от предложенного варианта, так как готов рассматривать лишь полноценный трансфер, а выступать на правах аренды его не устраивает.

Источник отмечает, что клубы не хотят покупать футболиста из-за его высокого оклада, который составляет более 20 миллионов евро в год.

Несмотря на то, что Озил находится в конфликтных отношениях с главным тренером лондонцев Унаи Эмери и не часто выходит на поле, он не заинтересован в переходе в другой клуб по договору аренды.

Ранее сообщалось, что Арсенал предложил Интеру и Ювентусу купить Месута Озила.

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Теги: Месут Озил, Арсенал, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, трансфер, ПСЖ, аренда, футбол, вне игры
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