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Ливерпуль может подписать вингера Барселоны

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Бразилец Малком попал в сферу интересов мерсисайдского клуба.
Малком
Малком
Getty Images

Английский Ливерпуль проявляет предметный интерес к 21-летнему вингеру Барселоны Малкому. Об этом сообщает французский портал Le10Sport.

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По информации источника, в молодом бразильце мерсисайдский клуб видит потенциальное усиление для своей атакующей линии. Также этот трансфер помог бы Ливерпулю увеличить глубину состава.

Малком перешел в Барселону минувшим летом из французского Бордо за 41 миллион евро, однако закрепиться в основе каталонцев вингер не сумел. На счету игрока 14 матчей и 3 гола за Барселону во всех турнирах.

Соглашение бразильца с “сине-гранатовыми“ будет действовать до 2023 года.

Напомним, что ранее сам Малком заявлял о своем желании покинуть Барселону.

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Теги: Малком, Ливерпуль, Барселона, трансферы, футбол
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