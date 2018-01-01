Ливерпуль может подписать вингера Барселоны

Бразилец Малком попал в сферу интересов мерсисайдского клуба.

Английский Ливерпуль проявляет предметный интерес к 21-летнему вингеру Барселоны Малкому. Об этом сообщает французский портал Le10Sport.

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По информации источника, в молодом бразильце мерсисайдский клуб видит потенциальное усиление для своей атакующей линии. Также этот трансфер помог бы Ливерпулю увеличить глубину состава.

Малком перешел в Барселону минувшим летом из французского Бордо за 41 миллион евро, однако закрепиться в основе каталонцев вингер не сумел. На счету игрока 14 матчей и 3 гола за Барселону во всех турнирах.

Соглашение бразильца с “сине-гранатовыми“ будет действовать до 2023 года.

Напомним, что ранее сам Малком заявлял о своем желании покинуть Барселону.