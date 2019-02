Стала известна сумма компенсации, которую МЮ заплатил Моуринью и его штабу

Манчестер Юнайтед объявил официальную сумму денег, которую выплатили бывшему тренеру команды Жозе Моуриньо и его тренерскому штабу в качестве компенсации за увольнение.

Им заплатили 19,6 миллиона фунтов стерлингов (более 25 миллионов долларов).

