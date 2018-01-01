Стала известна сумма компенсации, которую МЮ заплатил Моуринью и его штабу

Английскому клубу дорого обошлось увольнение португальца.

Манчестер Юнайтед объявил официальную сумму денег, которую выплатили бывшему тренеру команды Жозе Моуриньо и его тренерскому штабу в качестве компенсации за увольнение.

Им заплатили 19,6 миллиона фунтов стерлингов (более 25 миллионов долларов).

Напомним, 18 декабря 2018 года Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед, а уже на следующий день на этот пост был назначен Оле-Гуннар Сульшер.

Португалец возглавлял "красных дьяволов" на протяжении двух с половиной лет и за это время завоевал с клубом три трофея – Кубок английской лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.