Лондонский клуб всерьез намерен приобрести нападающего Луку Йовича.

Лондонский Челси отправил немецкому Айнтрахту официальное предложение о трансфере сербского форварда Луки Йовича. Об этом сообщает немецкий портал Bild.

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Отметим, что контракт нападающего принадлежит португальской Бенфике, однако Айнтрахту доступна опция выкупа игрока, которой немецкий клуб собирается воспользоваться по окончанию сезона.

По информации источника, руководство “синих“ предложило за 21-летнего серба 45 миллионов евро. Утверждается, что в Челси в лице Йовича видят замену французу Оливье Жиру.

В текущем сезоне Лука Йович сыграл за Айнтрахт 26 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах сербского нападающего заинтересован мадридский Реал.