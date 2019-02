Умер тренер Манчестер Юнайтед, который воспитал Бекхэма, Невилла и Гиггза

"Красные дьяволы" сообщили о смерти Эрика Харрисона, который работал с молодежной командой клуба.

Бывший тренер молодежной команды Манчестер Юнайтед Эрик Харрисон скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил официальный сайт “красных дьяволов“.

We are extremely saddened to report that our former youth coach Eric Harrison passed away last night. Our thoughts and prayers go out to Eric's family and friends at this sad and difficult time. pic.twitter.com/vS94a8MKxr — Manchester United (@ManUtd) 14 февраля 2019 г.

Харрисон пришел в английский клуб в 1981-м году, став одним из лучших тренеров молодежной команды. Именно под его руководством клуб выиграл молодежный чемпионат в 1992-м году. Харрисон воспитал таких легендарных игроков Манчестер Юнайтед, как Дэвид Бекхэм, Никки Батт, Райан Гиггз и Гари Невилл. Также он помогал в становлении таких футболистов, как Пол Скоуз и Фил Невилл.

“Мы потеряли нашего учителя, нашего наставника, человека, который сделал нас. Он научил нас играть и никогда не сдаваться. Он рассказал, как важно выигрывать свои индивидуальные сражения и как нам нужно играть за Манчестер Юнайтед. Эрик, мы в долгу перед тобой“, - написал Гари Невилл на своей страничке в Twitter.

We’ve lost our mentor , our coach and the man who made us. He taught us how to play , how to never give up , how important it was to win your individual battles and what we needed to do to play for Manchester United Football Club. Eric we owe you everything ❤️ pic.twitter.com/iv0uisTGCl — Gary Neville (@GNev2) 14 февраля 2019 г.

Эрик Харрисон посвятил Манчестер Юнайтед 27 лет своей жизни, подарив этой команде множество великих футболистов. Послу ухода из манчестерского клуба Харрисон некоторое время помогал Марку Хьюзу, когда его бывший воспитанник работал в сборной Уэльса.

Соболезнования о смерти Харрисона высказал легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон.

“Вклад Эрика в футбол, не только в Манчестер Юнайтед, невероятен. Когда я пришел в команду, то мне повезло, что именно он тренировал нашу молодежь“, - сказал Фергюсон.

Sir Alex Ferguson pays tribute to Eric Harrison:

“Eric's contribution to football and not just at Manchester United was incredible. When I came as manager I was lucky enough to have Eric on the staff as head of youth development.” pic.twitter.com/sGBzRxMmtO — Manchester United (@ManUtd) 14 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось, что умер легендарный вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс.