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Умер тренер Манчестер Юнайтед, который воспитал Бекхэма, Невилла и Гиггза

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"Красные дьяволы" сообщили о смерти Эрика Харрисона, который работал с молодежной командой клуба.
Эрик Харрисон
Эрик Харрисон
Sunday Mail

Бывший тренер молодежной команды Манчестер Юнайтед Эрик Харрисон скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил официальный сайт “красных дьяволов“.

Харрисон пришел в английский клуб в 1981-м году, став одним из лучших тренеров молодежной команды. Именно под его руководством клуб выиграл молодежный чемпионат в 1992-м году. Харрисон воспитал таких легендарных игроков Манчестер Юнайтед, как Дэвид Бекхэм, Никки Батт, Райан Гиггз и Гари Невилл. Также он помогал в становлении таких футболистов, как Пол Скоуз и Фил Невилл.

“Мы потеряли нашего учителя, нашего наставника, человека, который сделал нас. Он научил нас играть и никогда не сдаваться. Он рассказал, как важно выигрывать свои индивидуальные сражения и как нам нужно играть за Манчестер Юнайтед. Эрик, мы в долгу перед тобой“, - написал Гари Невилл на своей страничке в Twitter.

Эрик Харрисон посвятил Манчестер Юнайтед 27 лет своей жизни, подарив этой команде множество великих футболистов. Послу ухода из манчестерского клуба Харрисон некоторое время помогал Марку Хьюзу, когда его бывший воспитанник работал в сборной Уэльса.

Соболезнования о смерти Харрисона высказал легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон.

“Вклад Эрика в футбол, не только в Манчестер Юнайтед, невероятен. Когда я пришел в команду, то мне повезло, что именно он тренировал нашу молодежь“, - сказал Фергюсон.

Ранее сообщалось, что умер легендарный вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс.

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Теги: Манчестер Юнайтед, тренер, футбол, вне игры, смерть
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