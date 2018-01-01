Сульшер сравнил Марсьяля с Роналду

По мнению наставника МЮ, юный форвард команды сможет достичь уровня звездного португальца.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер оценил игру своего подопечного Антони Марсьяля и сравнил его с именитым форвардом Ювентуса Криштиану Роналду.

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"Я помню, как в одном из матчей мы играли очень слабо, но Роналду все же забил в конце поединка гол. Думаю, у Марсьяля есть общие качества с Криштиану. Если Антони хочет достигнуть уровня Роналду, то он это может. Все зависит от него. Его талант позволяет дойти до этого уровня.

Марсьяль очень здорово атакует, но ему необходимо помнить и о работе в обороне. У Антони есть все - баланс, скорость, резкость. Никто из крайних защитников не хотел бы играть против Марсьяля. Я рад, что в моей команде есть такой игрок", - приводит слова Сульшера FourFourTwo.

Напомним, что Антони Марсьяль готов продлить контракт с Манчестер Юнайтед из-за совместной работы с Сульшером.

Ранее сообщалось, что Оле-Гуннар Сульшер стал лучшим тренером АПЛ в январе.