Фартовый Зинченко: Манчестер Сити выиграл все матчи в АПЛ, в которых играл украинец
Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко приносит удачу своей команде.
По информации ВВС, за два сезона “горожане“ выиграли все матчи в чемпионате Англии, в которых украинец появлялся на поле. Стоит отметить, что всего Зинченко провел 12 матчей в Премьер-лиге.
В текущем сезоне Александр отыграл за Манчестер Сити 13 матчей, и лишь 4 из них - в АПЛ. Стоит отметить, что за эти матчи Зинченко записал себе в актив 1 гол и 4 ассиста.
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Отметим, что накануне украинец принял участие в матче “горожан“ против Челси. Манчестер Сити разгромил соперника со счетом 6:0, а Зинченко отдал 2 результативные передачи. Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Челси.
Напомним, Александр Зинченко попал в тройку лучших игроков своей команды в матче против Челси.
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