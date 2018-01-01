Фартовый Зинченко: Манчестер Сити выиграл все матчи в АПЛ, в которых играл украинец

Молодой украинский футболист стал своеобразным талисманом команды.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко приносит удачу своей команде.

По информации ВВС, за два сезона “горожане“ выиграли все матчи в чемпионате Англии, в которых украинец появлялся на поле. Стоит отметить, что всего Зинченко провел 12 матчей в Премьер-лиге.

В текущем сезоне Александр отыграл за Манчестер Сити 13 матчей, и лишь 4 из них - в АПЛ. Стоит отметить, что за эти матчи Зинченко записал себе в актив 1 гол и 4 ассиста.

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Отметим, что накануне украинец принял участие в матче “горожан“ против Челси. Манчестер Сити разгромил соперника со счетом 6:0, а Зинченко отдал 2 результативные передачи. Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Челси.

Напомним, Александр Зинченко попал в тройку лучших игроков своей команды в матче против Челси.