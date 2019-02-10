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Зинченко - о матче с Челси: Чертовски важные три очка

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Украинский игрок Манчестер Сити прокомментировал крупную победу команды в матче против Челси.
Александр Зинченко (слева) в матче против Челси
Александр Зинченко (слева) в матче против Челси
Getty Images

Манчестер Сити на своем поле разгромил Челси со счетом 6:0 в центральном матче 26-го тура чемпионата Англии.

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В стартовом составе “горожан“ вышел украинец Александр Зинченко, который отличился двумя результативными передачами.

“Чертовски важные три очка! Мы будем бороться до конца!“, - написал Зинченко после поединка на своей страничке в Instagram.

Напомним, Александр Зинченко попал в тройку лучших игроков Манчестер Сити по итогам матча с Челси.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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