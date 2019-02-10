Зинченко - в тройке лучших в матче против Челси

Лучше украинца были только аргентинский форвард и английский вингер.

Полузащитник английского Манчестер Сити и сборной Украины по футболу Александр Зинченко сыграл все 90 минут в центральном матче 26-го тура против лондонского Челси (6:0).

Украинский хавбек отметился двумя голевыми передачами (на Агуэро и Стерлинга). Также украинец два раза успешно обыграл соперника, имеет 93% (он совершил 70 пасов) точности передач и четыре раза смог отобрать мяч у соперника.

WhoScored поставили оценку Зинченко 8.7, больше только у забивавших в этом матче Агуэро и Стерлинга - они получили по 10 баллов.