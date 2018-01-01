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Манчестер Сити — Челси 6:0 Видео голов и обзор матча

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Александр Зинченко внес весомый вклад в разгром "пенсионеров".
Манчестер Сити громит Челси
Манчестер Сити громит Челси

Манчестер Сити в центральном матче 26-го тура АПЛ разгромил лондонский Челси, забив шесть безответных мячей.

Манчестер Сити — Челси 6:0
Голы: Стерлинг, 4, 80, Агуэро, 13, 19, 56 (пен.), Гюндоган, 24.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко — Гюндоган, Фернандиньо (Д. Силва, 76), Де Брюйне (Марез, 68) — Стерлинг, Агуэро (Жезус, 64), Б. Силва.

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо (Эмерсон, 73) — Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 52) — Педро (Лофтус-Чик, 66), Игуаин, Азар.

Предупреждения: Гюндоган — Жоржиньо, Алонсо. 

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