Манчестер Сити — Челси 6:0 Видео голов и обзор матча
Александр Зинченко внес весомый вклад в разгром "пенсионеров".
Манчестер Сити в центральном матче 26-го тура АПЛ разгромил лондонский Челси, забив шесть безответных мячей.
Манчестер Сити — Челси 6:0
Голы: Стерлинг, 4, 80, Агуэро, 13, 19, 56 (пен.), Гюндоган, 24.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко — Гюндоган, Фернандиньо (Д. Силва, 76), Де Брюйне (Марез, 68) — Стерлинг, Агуэро (Жезус, 64), Б. Силва.
Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо (Эмерсон, 73) — Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 52) — Педро (Лофтус-Чик, 66), Игуаин, Азар.
Предупреждения: Гюндоган — Жоржиньо, Алонсо.
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