Фанаты Уотфорда и Эвертона устроили массовую драку

После матча 26-го тура английской Премьер-лиги между Уотфордом и Эвертоном (1:0) произошла драка между болельщиками команд. Об этом сообщает портал Daily Star.

Читай также: Клопп: У Вейналдум была рвота перед матчем с Борнмутом

По информации источника, в результате инцидента пострадали два болельщика Уотфорда, которых госпитализировала скорая помощь.

О состоянии пострадавших на данный момент неизвестно. Утверждается, что после драки они были полностью в крови.

Four arrested after fan left ‘covered in blood’ as violence mars Watford vs Everton game https://t.co/21si44qrYn pic.twitter.com/Xbrr929EBq