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Саутгемптон наказал фанатов, которые издевались над гибелью Салы

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Саутгемптон на пустит на стадион фанатов, которые проявили неуважение к гибели футболиста.
Саутгемптон накажет своих фанатов из-за неуважения к Сале
Саутгемптон накажет своих фанатов из-за неуважения к Сале
Getty Images

Рукаводство Саутгемптона приняла решение наказать двоих фанатов, которые издевались над гибелью Эмилиано Салы, изображая самолет.

Фанатов, задержанных полицией, не пустят на стадион и примут такие же меры по отношению к другим болельщикам с подобным поведением.

"Действительно два фаната находятся сейчас в полиции. Мы сотрудничаем с правоохранителями с целью выявления лиц, которые были уличены в подобном поведении. Подобное недопустимо в футболе и на нашем стадионе. Мы запретим доступ на стадион всем фанатам, которые будут вести себя подобным образом", - говорится на сайте Саутгемптона. 

Напомним, что Эмилиано Сала погиб во время полета на частном самолете из Нанта в Кардифф. Самолет упал над Ла-Маншем с пилотом и футболистом на борту. В результате частной поисковой операции обломки самолета нашли на дне Ла-Манша, а среди них и тело. Позже эксперты установили, что оно принадлежит Эмилиано Сале.

Ранее сообщалось, что Нант вывел из обращения номер, под которым играл Сала.

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Теги: Эмилиано Сала, Саутгемптон, Кардифф Сити
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
PanyaUA    10.02.2019, 15:36
Оценка:  0
PanyaUA
3.14 дарасты! фанаты имеют права стибаться! вопрос с чего и как, может стеб был с менеджера, чей самолет? фнатам надо перестать ходить на стадион!!! фифа, уефа - мафия
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