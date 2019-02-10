Саутгемптон наказал фанатов, которые издевались над гибелью Салы

Саутгемптон на пустит на стадион фанатов, которые проявили неуважение к гибели футболиста.

Рукаводство Саутгемптона приняла решение наказать двоих фанатов, которые издевались над гибелью Эмилиано Салы, изображая самолет.

Фанатов, задержанных полицией, не пустят на стадион и примут такие же меры по отношению к другим болельщикам с подобным поведением.

"Действительно два фаната находятся сейчас в полиции. Мы сотрудничаем с правоохранителями с целью выявления лиц, которые были уличены в подобном поведении. Подобное недопустимо в футболе и на нашем стадионе. Мы запретим доступ на стадион всем фанатам, которые будут вести себя подобным образом", - говорится на сайте Саутгемптона.

Напомним, что Эмилиано Сала погиб во время полета на частном самолете из Нанта в Кардифф. Самолет упал над Ла-Маншем с пилотом и футболистом на борту. В результате частной поисковой операции обломки самолета нашли на дне Ла-Манша, а среди них и тело. Позже эксперты установили, что оно принадлежит Эмилиано Сале.

Ранее сообщалось, что Нант вывел из обращения номер, под которым играл Сала.