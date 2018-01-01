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МЮ нацелился на молодого игрока Фулхэма

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Сессеньон может летом перебраться на Олд Траффорд.
Райан Сессеньон
Райан Сессеньон
Getty Images

Полузащитник Фулхэма Райан Сессеньон может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

В услугах 18-летнего англичанина заинтересован Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Daily Express.

"Красные дьяволы" готовы заплатить за Сессеньона 57 миллионов евро. Источник утверждает, что у хавбека осталось полтора года по контракту с Фулхэмом, и подписывать новое соглашение он не собирается.

Смотрите также видеонарезку полезных действий полузащитника.

В текущем сезоне Сессеньон провел 23 матча в Премьер-лиге, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что нападающий МЮ может продолжить карьеру в Испании.

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Теги: Райан Сессеньон, Манчестер Юнайтед, Фулхэм, Англия
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