МЮ нацелился на молодого игрока Фулхэма

Сессеньон может летом перебраться на Олд Траффорд.

Полузащитник Фулхэма Райан Сессеньон может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

В услугах 18-летнего англичанина заинтересован Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Daily Express.

"Красные дьяволы" готовы заплатить за Сессеньона 57 миллионов евро. Источник утверждает, что у хавбека осталось полтора года по контракту с Фулхэмом, и подписывать новое соглашение он не собирается.

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В текущем сезоне Сессеньон провел 23 матча в Премьер-лиге, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что нападающий МЮ может продолжить карьеру в Испании.