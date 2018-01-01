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Клопп: У Вейналдум была рвота перед матчем с Борнмутом

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Игрок вынужден был .
Джорджиньо Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, что один з игроков его команды пллохо себя чувствовал за пару дней до победного матча с Борнмутом (3:0).

Полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму нездоровилось, но он все же вышел на поле и провел 77 минут, а также забил эффектный гол.

"Проблемы перед матчем? Да, у нас были травмы, а здоровые игроки заболевали буквально за день до игры. Вейналдум не спал в отеле прошлой ночью. У него была диарея и рвота, поэтому он не мог приехать в отель команды", - цитирует Клоппа Goal.com.

Отметим, что на данный момент Ливерпуль занимает первую позицию в таблице АПЛ, набрав 65 очков.

Ранее сообщалось, что футболист Ливерпуль Мохамед Салах не будет вызван в сборную Египта.

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Теги: Джорджиньо Вейналдум, Ливерпуль, Борнмут, АПЛ
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