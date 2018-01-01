Реал планирует обменять Иско на Азара - СМИ

Мадридский клуб продолжает бороться за бельгийца.

Реал заинтересован в приобретении хавбека Челси Эдена Азара. Как утверждает Daily Mail, мадридский клуб готов отдать "синим" полузащитника Иско, чтобы снизить цену на 28-летнего бельгийца.

26-летний Иско находится в напряженных отношениях с главным тренером Реала Сантьяго Солари. Азар же неоднократно выражал желание перейти в "королевский клуб". Контракт бельгийца с Челси рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 150 миллионов евро.

Напомним, в текущем сезоне Азар провел 31 матч за Челси, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Иско принял участие в 25 встречах в составе Реала, отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

Ранее сообщалось, что Азар объявит Челси о желании перейти в Реал.