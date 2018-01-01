Эксперт: Пилот Салы частично контролировал ситуацию
Бывший инструктор, в настоящее время консультирующий редактор авиационного новостного сайта Flight Global, Дэвид Лирмаунт прокомментировал трагедию.
"Ибботсон имел некоторый контроль над самолетом в момент падения. Обломки не были разбросаны на широкой площади, как обычно происходит после высокоскоростного, неконтролируемого погружения. Это говорит о том, что пилот не полностью потерял контроль над самолетом. Никто не погружает самолет в море, зная, что они идут на удар. Стараются тянуть нос вверх. Ибботсон не зашел в море с большой скоростью, с опущенным носом", - цитирует эксперта The Times.
Напомним, накануне среди обломков самолета, на котором летел Сала, было обнаружено одно тело, которое сумели извлечь и вытащить из воды. Полиция установила, что тело принадлежит футболисту.
На данный момент все еще не найдено тело пилота Дэйва Ибботсона.
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