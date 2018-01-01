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Дида: Алиссон - один из лучших голкиперов в Европе

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Бывший футболист отметил своего соотечественника.
Дида
Дида
Getty Images

Легендарный голкипер сборной Бразилии и Милана Дида лестно отозвался о вратаре Алиссоне Бекере, который выступает за Ливерпуль.

“Этот парень с самого детства выделялся среди всех. Он был очень проворным, отлично читал игру. Я знал, что он станет игроком мирового уровня.

Я не давал ему каких-либо советов, но когда ты с кем-то вместе тренируешься, пытаешься в чем-то скопировать своего партнера. Я ему лишь советовал, чтобы он всегда думал об игре, даже когда мяч находится далеко от него. Это способствует тому, чтобы вратарь расслабился, ему начали доверять партнеры.

Алисон придает уверенности всем защитникам и своей команде. Считаю его одним из сильнейших голкиперов в Европе“, - цитирует бразильца Goal.com.

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Теги: футбол, Дида, Алиссон Бекер
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Источник: goal.com

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