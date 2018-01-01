Рэшфорд стал лучшим футболистом АПЛ в январе
Англичанин в прошлом месяце забил четыре гола.
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком января в АПЛ.
Congratulations, @MarcusRashford! 👏👏— Premier League (@premierleague) 8 февраля 2019 г.
The @EASPORTSFIFA Player of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/hEi6yRyWr6
В прошлом месяце он сыграл в пяти матчах, забил четыре гола и сделал один ассист.
В голосовании 21-летний футболист обогнал вратаря Тома Хитона (Бернли), полузащитника Джошуа Кинга (Борнмут), нападающего Александра Ляказетта (Арсенал), хавбека Джеймса Уорда-Проуза (Саутгемптон) и защитника Виктора Линделефа (Манчестер Юнайтед).
Ранее сообщалось, что тренером месяца в АПЛ стал наставник “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер.
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