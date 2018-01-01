Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рэшфорд стал лучшим футболистом АПЛ в январе

Комментариев: 0
Англичанин в прошлом месяце забил четыре гола.
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
twitter.com/ManUtd

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком января в АПЛ.

В прошлом месяце он сыграл в пяти матчах, забил четыре гола и сделал один ассист.

В голосовании 21-летний футболист обогнал вратаря Тома Хитона (Бернли), полузащитника Джошуа Кинга (Борнмут), нападающего Александра Ляказетта (Арсенал), хавбека Джеймса Уорда-Проуза (Саутгемптон) и защитника Виктора Линделефа (Манчестер Юнайтед).

Ранее сообщалось, что тренером месяца в АПЛ стал наставник “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер.

Поделись:
Теги: футбол, Маркус Рэшфорд, АПЛ, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: twitter.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь