Рэшфорд стал лучшим футболистом АПЛ в январе

Англичанин в прошлом месяце забил четыре гола.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком января в АПЛ.

В прошлом месяце он сыграл в пяти матчах, забил четыре гола и сделал один ассист.

В голосовании 21-летний футболист обогнал вратаря Тома Хитона (Бернли), полузащитника Джошуа Кинга (Борнмут), нападающего Александра Ляказетта (Арсенал), хавбека Джеймса Уорда-Проуза (Саутгемптон) и защитника Виктора Линделефа (Манчестер Юнайтед).

Ранее сообщалось, что тренером месяца в АПЛ стал наставник “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер.