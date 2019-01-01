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Семья Салы опубликовала заявление после известия о смерти футболиста

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Тело аргентинского футболиста нашли в обломках воздушного судна.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
twitter.com

Семья игрока Кардиффа Эмилиано Салы поблагодарила всех за поддержку в поисках тела футболиста.

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“Мы благодарим всех за сопереживание и поддержку в самый трудный момент в нашей жизни. Мы увидели, как весь мир объединился, чтобы помочь нам в поисках, и это неоценимая помощь.

Мы благодарим всех, теперь мы можем попрощаться со своим сыном и братом. Наши мысли сейчас с Дэвидом Ибботсоном и его семьей. Мы надеемся, что власти сделают все, чтобы найти его“, - цитирует заявление BBC.

Напомним, накануне среди обломков самолета, на котором летел Сала, было обнаружено одно тело, которое сумели извлечь и вытащить из воды. Полиция установила, что тело принадлежит футболисту.

На данный момент все еще не найдено тело пилота Дэйва Ибботсона.

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Теги: футбол, Эмилиано Сала
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Источник: BBC

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