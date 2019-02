Сульшер - лучший тренер АПЛ в январе

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в январе, сообщает пресс-служба АПЛ.

Another W for Ole Gunnar Solskjaer



Your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/8Joh22m6tI