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Сульшер - лучший тренер АПЛ в январе

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В прошлом месяце под руководством норвежца манкунианцы набрали 10 очков из 12 возможных.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
twitter.com/ManUtd

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в январе, сообщает пресс-служба АПЛ.

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В прошлом месяце под руководством норвежского специалиста “красные дьяволы“ набрали 10 очков из 12 возможных: Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл (2:0), Тоттенхэм (1:0), и Брайтон (2:1), потеряв очки в домашнем матче против Бернли (2:2). 

После 22 туров МЮ занимает пятое место в таблице АПЛ.

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Теги: футбол, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Оле-Гуннар Сульшер
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Источник: twitter.com

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