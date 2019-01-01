Сульшер - лучший тренер АПЛ в январе
В прошлом месяце под руководством норвежца манкунианцы набрали 10 очков из 12 возможных.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в январе, сообщает пресс-служба АПЛ.
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Another W for Ole Gunnar Solskjaer— Premier League (@premierleague) 8 февраля 2019 г.
Your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/8Joh22m6tI
В прошлом месяце под руководством норвежского специалиста “красные дьяволы“ набрали 10 очков из 12 возможных: Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл (2:0), Тоттенхэм (1:0), и Брайтон (2:1), потеряв очки в домашнем матче против Бернли (2:2).
После 22 туров МЮ занимает пятое место в таблице АПЛ.
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