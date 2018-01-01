Сульшеру предложат возглавить МЮ на постоянной основе

Норвежец сумел впечатлить руководство манкунианцев.

Боссы Манчестер Юнайтед планируют предложить Оле-Гуннару Сульшеру, который ныне исполняет обязанности главного тренера, полноценный контракт. Об этом сообщает портал Mirror.

По информации источника, по окончанию текущего сезона Сульшер может подписать с “красными дьяволами“ долгосрочный контракт.

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Оле-Гуннар Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед и с тех пор в активе его подопечных 9 побед, 1 ничья и 0 поражений.

После 25 туров МЮ занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков.

Ранее Сульшер рассказал, что футболистам манкунианцев присуща психология победителей.