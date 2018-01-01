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ФИФА собирается наказать Кардифф, если клуб не перечислит деньги за Салу

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Несмотря на смерть футболиста, Кардифф обязан выплатить всю сумму трансфера французскому клубу.
Минута молчания в честь трагически погибшего Эмилиано Салы
Минута молчания в честь трагически погибшего Эмилиано Салы
Getty Images

ФИФА готово наложить санкции на Кардифф Сити в случае, если английский клуб не погасит задолженность перед французским Нантом.

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Нант потребовал у Кардиффа заплатить 15 миллионов фунтов (около 17 миллионов евро) за трансфер форварда Эмилиано Салы, однако клуб отказался выплачивать деньги, пока не будет проведено тщательное расследование крушения самолета, на котором летел Сала.

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Как сообщает The Times, ФИФА собирается наказать Кардифф, если первая часть транша в размере 6 миллионов евро не поступит на счет Нанта до конца следующей недели. Детали санкций пока не разглашаются.

Напомним, 21-го января самолет, на котором летел Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем. Находясь в воздухе футболист отправил голосовое сообщение, где рассказал, что ему страшно. Полиция искала обломки самолета на воде в течение 4-х дней, а затем прекратила операцию.

После этого были начаты поиски под водой. В результате на глубине были обнаружены обломки самолета, внутри которых нашли одно тело.

Останки сумели извлечь, после чего отправили на экспертизу. В пятницу, 8-го февраля, полиция подтвердила, что тело принадлежит 28-летнему Эмилиано Сале.

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Теги: Эмилиано Сала, Кардифф, Кардифф Сити, Нант, ФИФА, трансфер, деньги, футбол, вне игры
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