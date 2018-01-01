Тело, найденное в салоне разбившегося самолета, принадлежит Эмилиано Сале

По данным экспертизы, именно тело футболиста было найдено в обломках воздушного судна.

Британская полиция сделала важное заявление для семьи Эмилиано Салы, который летел частным рейсом в Англию и пропал над Ла-Маншем 21-го января.

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Под водой были найдены обломки того самого самолета, на котором летел Сала, а также среди обломков было обнаружено одно тело, которое сумели извлечь и вытащить из воды. Как сообщает Sky Sports, полиция установила, что тело принадлежит футболисту.

На данный момент все еще не найдено тело пилота Дэйва Ибботсона.

Напомним, что пилот не имел лицензии на перевозку пассажиров, а разбившийся самолет принадлежал агенту Уилли Маккэю. Именно его друг Салы обвиняет в случившейся трагедии.

Кроме того, в СМИ была опубликована переписка Салы с сыном Маккэя, в которой обсуждалась организация того рейса, ставшего для футболиста смертельным.

Ранее сообщалось, что Сала отправил сообщение с борта самолета, в котором рассказал, что воздушное судно вот-вот развалится на части.

По мнению экспертов, причиной падения самолета стало обледенение на крыльях.