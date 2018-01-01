Игрок Кристал Пэлас оштрафован на 10 тысяч фунтов

Причиной удаления и следующего за ним штрафа послужило неспортивное поведение игрока.

Футбольная ассоциация Англии (FA) применила санкции к полузащитнику Кристал Пэлас Уилфриду Заа. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Причиной этого послужил инцидент, произошедший в матче 24-го тура АПЛ между Кристал Пэлас и Саутгемптоном (1:1).

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Заа в конце встречи получил желтую карточку за столкновение с соперником, после чего поаплодировал арбитру Андре Марринеру. Судья за это показал ему второе предупреждение. Хавбек снова поаплодировал и ушел с поля.

По решению ассоциации, 26-летний ивуариец отстранен на 1 игру внутренних соревнований и оштрафован на 10 тысяч фунтов.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация проведет расследование по инциденту с нацистским жестом вратаря Кристал Пэлас.