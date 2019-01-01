Экс-защитник Вест Хэма может сесть в тюрьму
Томаш Ржепка продал арендованный автомобиль.
Бывший защитник Фиорентины, Вест Хэма и сборной Чехии Томаш Ржепка был приговорен к 15 месяцам лишения свободы из-за мошенничества, сообщает АР.
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45-летний чех арендовал автомобиль класса люкс, после чего продал его.
Отмечается, что адвокат экс-футболиста будет подавать апелляцию на решение суда.
Ржепек уже не в первый раз отличается скандальными действиями. Летом 2018 года он выставил анкету своей бывшей жены Владки Эрбовой на сайте интим-услуг без ее согласия. Тогда его приговорили 6 месяцам лишения свободы, но в последствии тюремный срок заменили на общественные работы.
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