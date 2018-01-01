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Ярмоленко: Жить без футбола нелегко

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Украинский футболист рассказал о своем восстановлении после травмы.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко отметил роль своей семьи и друзей в процессе восстановления после травмы ахилла.

"Иногда сидишь дома и думаешь о том, почему сыграл плохо, а все обсуждают этот матч. Я думаю, что в таких случаях мне всегда помогают моя семья и друзья.

Конечно, жить без футбола - это нелегко, ведь я люблю это. Но досадная травма произошла, поэтому я должен сосредоточиться на своем восстановлении.

Конечно, все помогают мне: моя семья, мои товарищи по команде, а также персонал. Здесь, в Вест Хэме, мы все как одна большая семья, и это мне действительно помогает", - сказал украинский футболист.

Напомним, что Андрей Ярмоленко получил серьезную травму ахилла в матче 9-го тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что украинец больше не выдет на поле в этом сезоне.

 

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Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм
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Источник: www.whufc.com

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