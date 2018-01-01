Ярмоленко: Жить без футбола нелегко
Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко отметил роль своей семьи и друзей в процессе восстановления после травмы ахилла.
"Иногда сидишь дома и думаешь о том, почему сыграл плохо, а все обсуждают этот матч. Я думаю, что в таких случаях мне всегда помогают моя семья и друзья.
Конечно, жить без футбола - это нелегко, ведь я люблю это. Но досадная травма произошла, поэтому я должен сосредоточиться на своем восстановлении.
Конечно, все помогают мне: моя семья, мои товарищи по команде, а также персонал. Здесь, в Вест Хэме, мы все как одна большая семья, и это мне действительно помогает", - сказал украинский футболист.
Напомним, что Андрей Ярмоленко получил серьезную травму ахилла в матче 9-го тура АПЛ.
Ранее сообщалось, что украинец больше не выдет на поле в этом сезоне.
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